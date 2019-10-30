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Светлов: «Адмирал» попал под давление, один гол решил ход игры

Светлов: «Адмирал» попал под давление, один гол решил ход игры
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов подвёл итоги проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (0:2).

«С победой, «Ак Барс». С нашей стороны была неплохая игра. Попали под давление соперника, один гол решил ход игры. Пытались спасти ситуацию. Игра была быстрой, боевой, бились», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте команда хозяев открыла счёт, голом отметился форвард Патрис Кормье. Точку во встрече поставил Вячеслав Основин броском в пустые ворота. Сухой матч оформил голкипер казанского коллектива Тимур Билялов. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «моряков» — четыре поражения подряд.

«Ак Барс» одолел «Адмирал», у Билялова — «сухарь»
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