Светлов: «Адмирал» попал под давление, один гол решил ход игры

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов подвёл итоги проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (0:2).



«С победой, «Ак Барс». С нашей стороны была неплохая игра. Попали под давление соперника, один гол решил ход игры. Пытались спасти ситуацию. Игра была быстрой, боевой, бились», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.



Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте команда хозяев открыла счёт, голом отметился форвард Патрис Кормье. Точку во встрече поставил Вячеслав Основин броском в пустые ворота. Сухой матч оформил голкипер казанского коллектива Тимур Билялов. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «моряков» — четыре поражения подряд.

«Ак Барс» одолел «Адмирал», у Билялова — «сухарь»