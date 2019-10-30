Светлов: «Адмирал» попал под давление, один гол решил ход игры
Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов подвёл итоги проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (0:2).
«С победой, «Ак Барс». С нашей стороны была неплохая игра. Попали под давление соперника, один гол решил ход игры. Пытались спасти ситуацию. Игра была быстрой, боевой, бились», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте команда хозяев открыла счёт, голом отметился форвард Патрис Кормье. Точку во встрече поставил Вячеслав Основин броском в пустые ворота. Сухой матч оформил голкипер казанского коллектива Тимур Билялов. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «моряков» — четыре поражения подряд.
«Ак Барс» одолел «Адмирал», у Билялова — «сухарь»
Читайте также
- 30 октября 2019
-
22:28
-
22:21
-
22:10
-
21:56
-
21:53
-
21:45
-
21:43
-
21:28
-
21:04
-
20:49
-
20:41
-
20:36
-
20:27
-
20:23
-
20:21
-
20:08
-
19:47
-
19:43
-
19:25
-
19:12
-
19:02
-
18:52
-
18:38
-
18:24
-
18:17
-
17:57
-
17:22
-
17:08
-
16:40
-
16:33
-
16:09
-
16:04
-
15:51
-
15:37
-
15:35
Партнерский контент