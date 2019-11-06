«Айлендерс» обыграл «Оттаву», у Наместникова — передача
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
За «Айлендерс» забивали Кэл Клаттербак, Коул Бардро и Кейси Сизикас и Джош Бейли. Единственную шайбу за «Оттаву» забросил Жан-Габриэль Пажо с передачи Владислава Наместникова. Нападающий гостей Артём Анисимов провёл на площадке 14 минут и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, «Айлендерс» одержал 10-ю победу подряд. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.
В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Оттава Сенаторз» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пажо (Наместников) – 07:44' (4x5) 1:1 Клаттербак (Сизикас, Тэйвз) – 08:23' (5x5) 2:1 Бардро – 35:34' (бул) 3:1 Сизикас (Клаттербак, Мейфилд) – 50:00' (4x5) 4:1 Бейли (Пелеч, Добсон) – 50:40' (5x5)
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