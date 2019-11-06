«Айлендерс» обыграл «Оттаву», у Наместникова — передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

За «Айлендерс» забивали Кэл Клаттербак, Коул Бардро и Кейси Сизикас и Джош Бейли. Единственную шайбу за «Оттаву» забросил Жан-Габриэль Пажо с передачи Владислава Наместникова. Нападающий гостей Артём Анисимов провёл на площадке 14 минут и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Айлендерс» одержал 10-ю победу подряд. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Оттава Сенаторз» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».