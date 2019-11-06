Стали известны сочетания звеньев олимпийской сборной России
Олимпийская сборная России прибыла в Крефельд и провела первую тренировку. Завтра, 7 ноября, российская национальная команда стартует на Кубке Германии встречей с хозяевами турнира. 9 ноября россияне сыграют с командой Словакии, 10 ноября — со Швейцарией.
Сочетания звеньев:
Вратари: Илья Коновалов, Даниил Тарасов, Андрей Тихомиров.
«Белые»: Артём Волков – Егор Зайцев, Владимир Брюквин – Иван Игумнов – Сергей Толчинский;
«Синие»: Владислав Провольнёв – Вадим Кудако, Александр Щемеров, Даниил Вовченко – Владислав Кодола – Кирилл Воронин;
«Красные»: Андрей Ермаков – Дмитрий Юдин, Святослав Гребенщиков – Георгий Иванов – Павел Порядин;
«Зелёные»: Илья Карпухин – Егор Воронков, Данил Веряев – Даниил Ильин – Максим Цыплаков, Артём Галимов.
- 6 ноября 2019
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