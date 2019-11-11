Маршан и Проворов обменялись ударами клюшкой после остановки игры

«Филадельфия Флайерз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:2 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Флайерз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В одном из эпизодов защитник «Филадельфии» Иван Проворов обменялся ударами клюшкой с нападающим «Брюинз» Брэдом Маршаном. Судьи решили не штрафовать хоккеистов за эти действия.

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Иван Проворов провёл на льду 27 минут 26 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». В активе Маршана гол и нереализованная попытка в серии послематчевых штрафных бросков.