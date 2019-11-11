«Филадельфия» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Бостон» в серии буллитов

«Филадельфия Флайерз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:2 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Флайерз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевой серии штрафных бросков реализовал Джоэль Фараби. Голами в составе «Филадельфии» отметились Трэвис Конечны и Филипп Майерс. Две результативные передачи в активе Шона Кутюрье.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 26 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Для «Голден Найтс» это поражение стало третьим кряду.