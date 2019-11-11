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«Филадельфия» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Бостон» в серии буллитов

«Филадельфия» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Бостон» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:2 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Флайерз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевой серии штрафных бросков реализовал Джоэль Фараби. Голами в составе «Филадельфии» отметились Трэвис Конечны и Филипп Майерс. Две результативные передачи в активе Шона Кутюрье.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 26 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Для «Голден Найтс» это поражение стало третьим кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Линдблом, Кутюрье) – 13:50' (5x5)   0:2 Майерс (Конечны, Кутюрье) – 17:56' (5x5)   1:2 Хайнен (Койл, Хара) – 45:59' (5x5)   2:2 Маршан (Грызлик) – 52:22' (5x5)   2:3 Фараби – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Смит, Теодор) – 16:27' (5x5)   1:1 Атанасиу (Грин, Гронек) – 19:15' (5x4)   1:2 Пасиоретти (Руа, Ривз) – 29:04' (5x5)   2:2 Боуи – 50:57' (5x5)   3:2 Манта (Фаббри, Ларкин) – 59:29' (5x5)
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