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2 очка Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»

2 очка Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Форвард «Оттавы» Владислав Наместников провёл на площадке 9 минут и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «+1».

Защитник Никита Зайцев получил 21 минуту и 55 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Оттава Сенаторз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
8 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Фёгеле (Дзингел, Песке) – 00:44' (5x5)   2:0 Нечас (Гардинер, Валльмарк) – 17:55' (5x4)   3:0 Ахо – 24:06' (4x5)   4:0 Флёри (Луостаринен, Свечников) – 32:45' (5x5)   5:0 Хэмилтон (Терявяйнен, Свечников) – 36:25' (5x5)   5:1 Уайт (Эннис, Боровецки) – 38:25' (5x5)   6:1 Ахо (Эдмундсон, Песке) – 41:07' (5x5)   6:2 Ткачук (Шабо, Тирни) – 49:54' (5x5)   7:2 Дзингел (Эдмундсон, Фёгеле) – 53:16' (5x5)   8:2 Эдмундсон (Нечас) – 57:47' (4x4)
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