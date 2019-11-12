2 очка Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Форвард «Оттавы» Владислав Наместников провёл на площадке 9 минут и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «+1».

Защитник Никита Зайцев получил 21 минуту и 55 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Оттава Сенаторз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».