Лукоянов: в первую смену было тяжеловато, но затем пришёл в себя

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (3:0), отметив, что он не планировал сегодня оказаться на льду.

«Не планировал, что буду играть сегодня. Произошла травма у другого игрока. Естественно, непросто пройти через такой путь. Играли с сильной командой, нужно было включиться, прочувствовать игру с такой сильной командой. Необходимо набраться сил, эмоций, физики в игре. Тренируясь, достаточно умений не получишь, это всё нарабатывается только во время игр, именно таких.

Вышел, сыграл, главное — что команда победила. Только положительные эмоции. Чувствовалось ли, что немного не в своей тарелке? В первую смену было тяжеловато, но благодаря правильным действиям команды, пришёл в себя. Неплохо, думаю, для первого раза.

Принципиально ли было выиграть именно у «Авангарда»? Честно говоря, в плей-офф немного другая игра, а в регулярке мы у них выигрывали. Это уже забыто, нужно творить новую историю, мы сегодня начали уже это делать. Неплохо сыграли, но нам есть ещё над чем работать», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.