«Динамо» Мн — «Витязь»: опубликованы составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, начало матча — в 19:30 мск. Для подопечных Крэйга Вудкрофта матч будет вторым за два дня, вчера «зубры» одолели «Торпедо» со счётом 6:5 Б.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Крыскин — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Денисов — Готовец, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Достанко — Знахаренко, Павлович — Спунер — Пулккинен;
Дюков, Павленко, Дадонов — Китаров — Когалев.
«Витязь»:
Ежов (Кочетков);
Евсеенков — Ержабек, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Паутов — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка;
Головков — Шинкевич, Варфоломеев — Чернов — Ларичев;
Воронков, Монс — Квартальнов — Шевченко.
- 13 ноября 2019
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