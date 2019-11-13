«Динамо» Мн — «Витязь»: опубликованы составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, начало матча — в 19:30 мск. Для подопечных Крэйга Вудкрофта матч будет вторым за два дня, вчера «зубры» одолели «Торпедо» со счётом 6:5 Б.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Крыскин — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;

Денисов — Готовец, А. Костицын — Ковыршин — Демков;

Достанко — Знахаренко, Павлович — Спунер — Пулккинен;

Дюков, Павленко, Дадонов — Китаров — Когалев.



«Витязь»:



Ежов (Кочетков);

Евсеенков — Ержабек, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Паутов — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка;

Головков — Шинкевич, Варфоломеев — Чернов — Ларичев;

Воронков, Монс — Квартальнов — Шевченко.