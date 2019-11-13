Демков: не знаю, когда полетят кепки на лёд. У меня своя есть

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков подвёл итоги матча с «Витязем» (4:3).



«Получилось сегодня забить, продолжаем дальше. Стараюсь забить, работаю, работаю и работаю. Когда наконец будет хет-трик Горди Хоу? Ну я не дерусь, сегодня вот силовой применил, зачтём его. Когда кепки полетят на лед? Не знаю. У меня своя одна есть. Было тяжело играть второй день подряд, особенно со второго периода. Первый период был свежим. Играли от ситуации, дисциплинированно. Это нормально.

Кому сегодня было легче играть? Две стороны медали: с одной стороны, «Витязь» был свежим, но у них была длинная пауза, а мы были в тонусе, но уставшие. Нам надо еще улучшить меньшинство и большинство. Стараемся играть активно, перекрывать зоны, но игроки соперника мастеровитые. С физикой всё в порядке, не из-за этого мы подсели в третьем периоде. Мы решили играть от обороны. Атмосфера на скамейке изменилась. Мы всегда общаемся, подсказываем друг другу. Тот же Павленко мало играет, сидит, переживает, подсказывает что-то партнёрам», — передаёт слова Демкова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.