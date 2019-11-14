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Список травмированных игроков КХЛ на 14 ноября

Список травмированных игроков КХЛ на 14 ноября
Хоккей / КХЛ 0

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список травмированных игроков по состоянию на 14 ноября.

«Авангард»:

Емелин Алексей
Зернов Денис
Чудинов Максим

«Автомобилист»:

Гросс Владислав
Кучерявенко Александр
Мозер Евгений
Попов Виталий

«Адмирал»:

Угольников Александр

«Ак Барс»:

Воронков Дмитрий
Ли Олег
Ткачёв Владимир

«Амур»

Железков Артём
Кузнецов Александр
Файзуллин Данил

«Барыс»:

Пакаринен Ииро
Сведберг Виктор

«Динамо» Мн:

Граньяни Марк-Андре
Дерябин Дмитрий
Костицын Сергей
Эллиотт Стефан

«Динамо» Мск:

Григорьев Михаил

«Йокерит»:

Йенсен Никлас
Мозес Стив

«Куньлунь Ред Стар»:

Джо Брэйден
Ип Брэндон
Рич Алекс
Челиос Джейк

«Локомотив»:

Марков Андрей

«Металлург» Мг:

Верещагин Иван
Козун Брэндон
Рожков Никита

«Нефтехимик»

Бикмуллин Рафаэль

«Северсталь»

Вовченко Даниил

«Сибирь»

Коротков Никита
Наумов Владислав

СКА:

Бенгтссон Лукас
Токранов Василий
Швец-Роговой Артём
Якупов Наиль

«Спартак»:

Гришин Алексей
Кулик Евгений

«Торпедо»:

Мишарин Георгий
Щехура Пол

«Трактор»:

Глинкин Антон
Кручинин Алексей
Попов Андрей
Томас Кристиан

ХК «Сочи»:

Щитов Никита.

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