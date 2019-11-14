Список травмированных игроков КХЛ на 14 ноября

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список травмированных игроков по состоянию на 14 ноября.



«Авангард»:



Емелин Алексей

Зернов Денис

Чудинов Максим



«Автомобилист»:



Гросс Владислав

Кучерявенко Александр

Мозер Евгений

Попов Виталий



«Адмирал»:



Угольников Александр



«Ак Барс»:



Воронков Дмитрий

Ли Олег

Ткачёв Владимир



«Амур»



Железков Артём

Кузнецов Александр

Файзуллин Данил



«Барыс»:



Пакаринен Ииро

Сведберг Виктор



«Динамо» Мн:



Граньяни Марк-Андре

Дерябин Дмитрий

Костицын Сергей

Эллиотт Стефан



«Динамо» Мск:



Григорьев Михаил



«Йокерит»:



Йенсен Никлас

Мозес Стив



«Куньлунь Ред Стар»:



Джо Брэйден

Ип Брэндон

Рич Алекс

Челиос Джейк



«Локомотив»:



Марков Андрей



«Металлург» Мг:



Верещагин Иван

Козун Брэндон

Рожков Никита



«Нефтехимик»



Бикмуллин Рафаэль



«Северсталь»



Вовченко Даниил



«Сибирь»



Коротков Никита

Наумов Владислав



СКА:



Бенгтссон Лукас

Токранов Василий

Швец-Роговой Артём

Якупов Наиль



«Спартак»:



Гришин Алексей

Кулик Евгений



«Торпедо»:



Мишарин Георгий

Щехура Пол



«Трактор»:



Глинкин Антон

Кручинин Алексей

Попов Андрей

Томас Кристиан



ХК «Сочи»:



Щитов Никита.