Список травмированных игроков КХЛ на 14 ноября

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список травмированных игроков по состоянию на 14 ноября.
«Авангард»:
Емелин Алексей
Зернов Денис
Чудинов Максим
«Автомобилист»:
Гросс Владислав
Кучерявенко Александр
Мозер Евгений
Попов Виталий
«Адмирал»:
Угольников Александр
«Ак Барс»:
Воронков Дмитрий
Ли Олег
Ткачёв Владимир
«Амур»
Железков Артём
Кузнецов Александр
Файзуллин Данил
«Барыс»:
Пакаринен Ииро
Сведберг Виктор
«Динамо» Мн:
Граньяни Марк-Андре
Дерябин Дмитрий
Костицын Сергей
Эллиотт Стефан
«Динамо» Мск:
Григорьев Михаил
«Йокерит»:
Йенсен Никлас
Мозес Стив
«Куньлунь Ред Стар»:
Джо Брэйден
Ип Брэндон
Рич Алекс
Челиос Джейк
«Локомотив»:
Марков Андрей
«Металлург» Мг:
Верещагин Иван
Козун Брэндон
Рожков Никита
«Нефтехимик»
Бикмуллин Рафаэль
«Северсталь»
Вовченко Даниил
«Сибирь»
Коротков Никита
Наумов Владислав
СКА:
Бенгтссон Лукас
Токранов Василий
Швец-Роговой Артём
Якупов Наиль
«Спартак»:
Гришин Алексей
Кулик Евгений
«Торпедо»:
Мишарин Георгий
Щехура Пол
«Трактор»:
Глинкин Антон
Кручинин Алексей
Попов Андрей
Томас Кристиан
ХК «Сочи»:
Щитов Никита.
- 14 ноября 2019
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