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«Колорадо» обыграл «Ванкувер», Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 89 игр

«Колорадо» обыграл «Ванкувер», Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 89 игр
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Решающую шайбу в овертайме забросил Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 15 минут 56 секунд и не отметился результативными действиями. Таким образом, игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 89 матчей. Форвард Владислав Каменев получил 5 минут 54 секунды игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Ванкувер» потерпел второе поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять матчей.

В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Даллас Старз», а «Колорадо» — с «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар (Джонсон, Задоров) – 06:56' (5x5)   1:1 Годетт (Ливо, Эдлер) – 18:27' (5x4)   1:2 Маккиннон (Макар, Бураковски) – 27:51' (5x4)   1:3 Кадри (Макар, Комфер) – 31:28' (5x5)   2:3 Годетт (Берчи, Пирсон) – 39:58' (5x4)   2:4 Бураковски (Маккиннон, Макар) – 46:09' (5x5)   3:4 Эдлер (Хьюз, Миллер) – 57:23' (5x5)   4:4 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 59:00' (5x5)   4:5 Маккиннон (Макар, Комфер) – 60:27' (3x3)
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