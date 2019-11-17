«Колорадо» обыграл «Ванкувер», Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 89 игр

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Решающую шайбу в овертайме забросил Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 15 минут 56 секунд и не отметился результативными действиями. Таким образом, игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 89 матчей. Форвард Владислав Каменев получил 5 минут 54 секунды игрового времени и также не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Ванкувер» потерпел второе поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять матчей.
В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Даллас Старз», а «Колорадо» — с «Калгари Флэймз».
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