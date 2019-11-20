Овечкин: Кубок мира — обычный турнир, сравнивать его с Олимпиадой нереально

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о погоне за рекордом Гретцки и возможным участием в ОИ-2022.



«Когда находишься не так далеко от каких-либо рекордов, понятное дело, хочешь приблизиться к ним. Но, честно говоря, до рекорда Гретцки мне ещё далековато.



Останусь ли в «Вашингтоне» после окончания карьеры? Нужно беседовать с владельцем команды. Мои мысли — пока ещё играть. До тех пор, пока есть силы и желание. Почему бы не поиграть?



ОИ-2022? Понятное дело, что игроки хотят поехать на Олимпиаду и представить свою страну. Но всё будет зависеть от нового соглашения. Там уже посмотрим. Существует много нюансов, которые мешают Гэри Бэттмену сделать так, чтобы мы поехали на Олимпиаду без всяких вопросов. Сравнивать Кубок мира с Олимпиадой нереально. Для меня это обычный турнир. Для меня выступать на Олимпийских играх намного почетнее, чем на Кубке мира. Это один из самых главных турниров», — цитирует Овечкина «Спорт-экспресс».

На пути к рекорду Гретцки. Скоро Овечкин начнёт обходить главных легенд НХЛ Близок тот день, когда россиянин войдёт в десятку лучших снайперов в истории лиги. Селянне, Лемье и Айзерман готовы подвинуться.