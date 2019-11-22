Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину», У Свечникова — передача
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил одну шайбу. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Таким образом, «Каролина» прервала четырёхматчевую победную серию в НХЛ. «Филадельфия» в свою очередь одержала первую победу после серию поражений из четырёх игр.
В следующем матче «Каролина Харрикейнз» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Калгари Флэймз». Игры пройдут 24 и 23 ноября соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Ахо (Терявяйнен, Песке) – 03:23' (5x5) 2:0 Терявяйнен (Свечников, Дзингел) – 04:43' (5x4) 2:1 Жиру (Конечны, Майерс) – 06:31' (4x4) 2:2 Проворов (Жиру, Конечны) – 13:14' (5x4) 2:3 Фрост (Жиру) – 22:51' (4x5) 3:3 Валльмарк (Макгинн, Эдмундсон) – 43:24' (5x5) 3:4 Жиру (Фрост, Конечны) – 51:16' (5x5) 3:5 Хейз – 59:54' (en)
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