Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину», У Свечникова — передача

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил одну шайбу. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Таким образом, «Каролина» прервала четырёхматчевую победную серию в НХЛ. «Филадельфия» в свою очередь одержала первую победу после серию поражений из четырёх игр.

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Калгари Флэймз». Игры пройдут 24 и 23 ноября соответственно.