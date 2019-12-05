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Николай Прохоркин обновил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Николай Прохоркин обновил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин обновил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ. Николай впервые в карьере в матче североамериканской лиги провёл на льду больше 15 минут (15.02). Прохоркин отметился одним силовым приёмом и 50% выигранных вбрасываний. На его счету 5 (4+1) очков в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Прохоркин был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 он провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.

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