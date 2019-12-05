«Салават Юлаев» — «Металлург»: лучший снайпер КХЛ Сошников пропустит матч
Сегодня, 5 декабря, в Уфе состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург». Встреча начнётся в 17:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами. Игру пропустит форвард уфимцев Никита Сошников.
Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Семёнов, Умарк — Маннинен — Амиров;
Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Майоров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Пустозёров, Кузьмин — Картаев — Солодухин.
«Металлург»:
Кошечкин (Демченко)
Антипин – Береглазов, Мозякин – Нестрашил – Паршин;
Бирюков – Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;
Дронов – Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Бабинцев, Верещагин — Любимов — Неколенко — Тимкин.
- 5 декабря 2019
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