«Салават Юлаев» — «Металлург»: лучший снайпер КХЛ Сошников пропустит матч

Сегодня, 5 декабря, в Уфе состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург». Встреча начнётся в 17:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами. Игру пропустит форвард уфимцев Никита Сошников.

Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Ларсен — Семёнов, Умарк — Маннинен — Амиров;

Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Майоров;

Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Пустозёров, Кузьмин — Картаев — Солодухин.



«Металлург»:

Кошечкин (Демченко)

Антипин – Береглазов, Мозякин – Нестрашил – Паршин;

Бирюков – Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;

Дронов – Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Бабинцев, Верещагин — Любимов — Неколенко — Тимкин.