Игроки «Каролины» подшутили над Мразеком, которого ударил кулаком Торнтон

Игроки «Каролины Харрикейнз» во время очередной тренировки подшутили над голкипером Петром Мразеком. Рядом с воротами они нарисовали силуэт голкипера, подобно тому как это обычно делают эксперты-криминалисты на месте убийства.
Фото можно посмотреть в «твиттере» SportsNet.
Таким образом хоккеисты «Каролины» подшутили над вратарём, у которого во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) произошёл конфликт с форвардом «акул» Джо Торнтоном.
Опытный форвард пытался протолкнуть шайбу в ворота в тот момент, когда Мразек уже накрывал её ловушкой. Торнтон ткнул Мразека в руку, после чего чешский голкипер отмахнулся от него клюшкой. Торнтону не понравилась реакция Мразека, и он ударил его кулаком в голову.
Арбитры зафиксировали два нарушения со стороны нападающего «акул» и одно со стороны вратаря «Каролины», оставив гостей в меньшинстве.
- 6 декабря 2019
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