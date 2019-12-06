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Игроки «Каролины» подшутили над Мразеком, которого ударил кулаком Торнтон

Игроки «Каролины» подшутили над Мразеком, которого ударил кулаком Торнтон
Хоккей / НХЛ 0

Игроки «Каролины Харрикейнз» во время очередной тренировки подшутили над голкипером Петром Мразеком. Рядом с воротами они нарисовали силуэт голкипера, подобно тому как это обычно делают эксперты-криминалисты на месте убийства.

Фото можно посмотреть в «твиттере» SportsNet.

Таким образом хоккеисты «Каролины» подшутили над вратарём, у которого во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) произошёл конфликт с форвардом «акул» Джо Торнтоном.

Опытный форвард пытался протолкнуть шайбу в ворота в тот момент, когда Мразек уже накрывал её ловушкой. Торнтон ткнул Мразека в руку, после чего чешский голкипер отмахнулся от него клюшкой. Торнтону не понравилась реакция Мразека, и он ударил его кулаком в голову.

Арбитры зафиксировали два нарушения со стороны нападающего «акул» и одно со стороны вратаря «Каролины», оставив гостей в меньшинстве.

Джо Торнтон ударил голкипера «Каролины» Мразека кулаком в голову
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