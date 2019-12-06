Джо Торнтон ударил голкипера «Каролины» Мразека кулаком в голову

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.



В середине второго периода произошла стычка с участием ветерана «Шаркс» Джо Торнтона и голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека. Опытный форвард пытался проткнуть шайбу в ворота в тот момент, когда Мразек уже накрывал её ловушкой. Торнтон ткнул Мразеку по руке, после чего чешский голкипер отмахнулся от Джо клюшкой. Торнтону не понравилась реакция Мразека и он ударил его кулаком в голову.

Арбитры зафиксировали два нарушения со стороны нападающего «акул» и одно со стороны вратаря «Каролины», оставив гостей в меньшинстве.