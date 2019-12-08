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«Салават» одолел «Нефтехимик», одержав вторую победу в трёх последних матчах

«Салават» одолел «Нефтехимик», одержав вторую победу в трёх последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Уфимский клуб одержал вторую победу в последних трёх матчах.

Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами. Уфимцы в ходе стартового игрового отрезка потеряли из-за травмы нападающего Дмитрия Кугрышева, отыгравшего всего две минуты. Гости вышли вперёд на 46-й минуте, после того как Эдуард Гиматов реализовал численный перевес. Марат Хайруллин восстановил равновесие, но Владислав Картаев снова вывел гостей вперёд.

17 декабря «Салават» встретится в Уфе с «Сибирью», а «Нефтехимик» в этот же день проведёт выездной матч с «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Гиматов (Ларсен, Сошников) – 45:24' (5x4)   1:1 Хайруллин (Сергеев, Куликов) – 53:00' (4x4)   1:2 Картаев (Умарк) – 55:49' (5x5)
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