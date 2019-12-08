«Салават» одолел «Нефтехимик», одержав вторую победу в трёх последних матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Уфимский клуб одержал вторую победу в последних трёх матчах.



Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами. Уфимцы в ходе стартового игрового отрезка потеряли из-за травмы нападающего Дмитрия Кугрышева, отыгравшего всего две минуты. Гости вышли вперёд на 46-й минуте, после того как Эдуард Гиматов реализовал численный перевес. Марат Хайруллин восстановил равновесие, но Владислав Картаев снова вывел гостей вперёд.



17 декабря «Салават» встретится в Уфе с «Сибирью», а «Нефтехимик» в этот же день проведёт выездной матч с «Металлургом».