Передача Дадонова и 30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский пропустил один гол и совершил 30 сейвов.
Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу подряд. «Сан-Хосе» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Сан-Хосе Шаркс» встретится с «Нэшвилл Предаторз». Обе встречи пройдут 11 декабря.
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Яндл (Юбердо, Барков) – 04:31' (5x4) 2:0 Барков (Дадонов, Юбердо) – 08:15' (5x5) 2:1 Лабанк (Карлссон, Кейн) – 10:13' (5x4) 3:1 Мэтисон (Экблад, Ватрано) – 26:32' (5x5) 4:1 Коннолли (Хоффман, Яндл) – 50:19' (5x4) 5:1 Ватрано (Уигар, Экблад) – 58:31' (en)
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