Передача Дадонова и 30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский пропустил один гол и совершил 30 сейвов.

Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу подряд. «Сан-Хосе» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Сан-Хосе Шаркс» встретится с «Нэшвилл Предаторз». Обе встречи пройдут 11 декабря.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.