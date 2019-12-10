«Авангард» подписал новый контракт с Денисом Зерновым

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новое соглашение с нападающим Денисом Зерновым, информирует официальный сайт омской команды. Новый контракт хоккеиста будет действовать ещё два сезона.



Нападающий пока не сыграл ни одного матча в текущем регулярном чемпионате. 23-летний Зернов получил травму в заключительном матче на предсезонном турнире имени Николая Пучкова со СКА (1:2). Игрок травмировал то же самое плечо, с которым уже ранее испытывал медицинские проблемы.



В прошлом сезоне российский форвард набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Дениса 15 матчей, в которых он забросил пять шайб и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «+2».



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