Результаты матчей НХЛ 11 декабря 2019 года

11 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 3:2. Гости после восьмиматчевой победной серии проиграли в четвёртом матче подряд. Автором победной шайбы стал американский защитник «столичной» команды Джон Карлсон. Для самого результативного защитника нынешнего сезона НХЛ этот гол стал 12-м в чемпионате, при этом в пятый раз шайба Карлсона принесла «Кэпиталз» победу.

«Монреаль Канадиенс» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 ОТ. Хозяева победили в третьем матче подряд.

«Колорадо Эвеланш» — «Филадельфия Флайерз» — 3:1. Хозяева благодаря этой победе вышли на первое место в Западной конференции НХЛ.