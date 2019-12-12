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Результаты матчей НХЛ 11 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 11 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

11 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 3:2. Гости после восьмиматчевой победной серии проиграли в четвёртом матче подряд. Автором победной шайбы стал американский защитник «столичной» команды Джон Карлсон. Для самого результативного защитника нынешнего сезона НХЛ этот гол стал 12-м в чемпионате, при этом в пятый раз шайба Карлсона принесла «Кэпиталз» победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 09:36' (5x5)   1:1 Оши (Карлсон) – 24:35' (5x4)   2:1 Оши (Кузнецов, Врана) – 28:05' (5x5)   2:2 Курали (Крюг) – 42:53' (5x5)   3:2 Карлсон (Бекстрём, Уилсон) – 44:42' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 ОТ. Хозяева победили в третьем матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Казинс (Доми, Уэбер) – 13:36' (5x4)   2:0 Татар (Дано, Галлахер) – 40:29' (5x5)   2:1 Ткачук (Эннис, Шабо) – 44:30' (5x4)   2:2 Браун (Ткачук) – 53:05' (5x5)   3:2 Шьяро (Доми) – 61:11' (3x3)

«Колорадо Эвеланш» — «Филадельфия Флайерз» — 3:1. Хозяева благодаря этой победе вышли на первое место в Западной конференции НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Калверт (Ничушкин, Белльмар) – 05:21' (5x5)   2:0 Рантанен (Маккиннон, Комфер) – 36:05' (5x5)   3:0 Рантанен (Кадри, Росен) – 42:31' (5x5)   3:1 Жиру (Ворачек, Кутюрье) – 54:48' (5x5)
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