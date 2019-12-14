Финляндия обыграла Швецию и возглавила таблицу Кубка Первого канала

Сборная Финляндии встречалась с командой Швеции в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 5:1 в пользу финской команды.



Турнирная таблица Кубка Первого канала



Номинальные гости вышли вперёд на 24-й минуте после точного броска в исполнении Даниэля Бродина. Сборная Суоми отыгралась спустя шесть минут стараниями Ессе Пульюярви, реализовавшего численный перевес. В концовке игрового отрезка финны снова отличились в формате «5 на 4» — на этот раз гол на счету Ере Карьялайнена. В третьем периоде преимущество финской команды укрепили Миро Аалтонен, Валлтери Пуустинен и Франс Туохимаа.



Сборная Финляндии вышла на первое место в таблице Кубка Первого канала, набрав четыре очка. Шведы (3) — на второй строчке.



В четверг, 12 декабря, шведская команда обыграла в Москве сборную России — 4:3. Финны уступили сборной Чехии со счётом 3:4 ОТ в матче, который состоялся в Пльзени.