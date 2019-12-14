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Финляндия обыграла Швецию и возглавила таблицу Кубка Первого канала

Финляндия обыграла Швецию и возглавила таблицу Кубка Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Сборная Финляндии встречалась с командой Швеции в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 5:1 в пользу финской команды.

Турнирная таблица Кубка Первого канала

Номинальные гости вышли вперёд на 24-й минуте после точного броска в исполнении Даниэля Бродина. Сборная Суоми отыгралась спустя шесть минут стараниями Ессе Пульюярви, реализовавшего численный перевес. В концовке игрового отрезка финны снова отличились в формате «5 на 4» — на этот раз гол на счету Ере Карьялайнена. В третьем периоде преимущество финской команды укрепили Миро Аалтонен, Валлтери Пуустинен и Франс Туохимаа.

Сборная Финляндии вышла на первое место в таблице Кубка Первого канала, набрав четыре очка. Шведы (3) — на второй строчке.

В четверг, 12 декабря, шведская команда обыграла в Москве сборную России — 4:3. Финны уступили сборной Чехии со счётом 3:4 ОТ в матче, который состоялся в Пльзени.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
14 декабря 2019, суббота. 11:00 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 1
Швеция
0:1 Бродин (Сюльвегорд) – 23:37' (5x5)   1:1 Пульюярви – 29:28' (5x4)   2:1 Карьялайнен (Кемиляйнен, Аалтонен) – 37:15' (5x5)   3:1 Аалтонен (Няттинен, Пульюярви) – 43:52' (5x5)   4:1 Пуустинен – 57:26' (en)   5:1 Туохимаа – 58:42' (en)
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