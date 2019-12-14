Финляндия обыграла Швецию и возглавила таблицу Кубка Первого канала

Сборная Финляндии встречалась с командой Швеции в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 5:1 в пользу финской команды.
Турнирная таблица Кубка Первого канала
Номинальные гости вышли вперёд на 24-й минуте после точного броска в исполнении Даниэля Бродина. Сборная Суоми отыгралась спустя шесть минут стараниями Ессе Пульюярви, реализовавшего численный перевес. В концовке игрового отрезка финны снова отличились в формате «5 на 4» — на этот раз гол на счету Ере Карьялайнена. В третьем периоде преимущество финской команды укрепили Миро Аалтонен, Валлтери Пуустинен и Франс Туохимаа.
Сборная Финляндии вышла на первое место в таблице Кубка Первого канала, набрав четыре очка. Шведы (3) — на второй строчке.
В четверг, 12 декабря, шведская команда обыграла в Москве сборную России — 4:3. Финны уступили сборной Чехии со счётом 3:4 ОТ в матче, который состоялся в Пльзени.
- 14 декабря 2019
-
13:52
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:27
-
13:23
-
12:55
-
12:34
-
12:16
-
12:00
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:37
-
08:13
-
08:03
-
07:39
-
07:09
-
07:00
-
07:00
-
06:25
-
04:02
-
02:54
-
00:34
-
00:01
- 13 декабря 2019
-
23:56
-
23:02