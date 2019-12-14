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Ялонен: гол вратаря — это супер, просто невероятно!

Ялонен: гол вратаря — это супер, просто невероятно!
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победный матч Кубка Первого канала со сборной Швеции (5:1).

«Для нас это был неплохой матч, особенно его вторая половина. Провели удачную концовку, сыграли уверенно, это даст нам хороший психологический импульс перед завтрашним матчем с Россией. Гол вратаря? Супер, просто невероятно. Он здорово сыграл и смог забить гол. По-моему, это впервые в матче нашей сборной.

У СКА четыре финских центра? Да, это интересно для нас. Мы смотрим за ситуацией», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сборная Финляндии вышла на первое место в таблице Кубка Первого канала, набрав четыре очка. Шведы (3) — на второй строчке.

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