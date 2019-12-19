Хартли: далеко не все ставили на «Сибирь», а она уже в зоне плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».
«Сибирь» – очень сбалансированная команда. Они бросают на тебя все четыре своих звена и восемь защитников, а в сочетании с уверенной игрой голкипера и отличной скоростью получается крайне опасный соперник. Нам нужно справиться с их скоростью, ведь «Сибирь» – возможно, одна из самых быстрых команд в КХЛ. Для меня совсем не удивительно то, что они так здорово играют в последнее время.
Они показали себя в первой половине сезона, а сейчас набирают уверенности. В этом им помогает вратарская линия, а также скоростная игра, о которой мы уже говорили. Пришли победы, и сейчас «Сибирь» верит в себя. Такое всегда интересно наблюдать: далеко не все на них ставили, а они уже в зоне плей-офф и усиленно работают над собой. Все это заслуживает уважения», — цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.
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