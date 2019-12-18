«Авангард» — «Сибирь». Прогноз: проблем с голами в Балашихе не возникнет

19 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с «Сибирью». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время можно с коэффициентом 1.77.

Анализ матча «Авангард» — «Сибирь» (19.12.2019)

«Сибирь» забыла о кошмарной ноябрьской серии из восьми поражений и пришла в себя. В шести последних матчах одержано пять побед, а единственная неудача получилась на тоненького. В домашней игре с «Йокеритом» (3:4) не хватило везения: команда ушла с 0:2, но пропустила решающую шайбу за 67 секунд до сирены.



В первом поединке после паузы удалось разобраться с «Салаватом Юлаевым» на его льду (3:2). «Снеговики» действовали вторым номером, однако создали даже побольше. Контратаки получались конкретными и резкими, без спасений Юхи Метсолы и нескольких обидных промахов интрига могла умереть к концу второго периода.



Но новосибирцы позволили сопернику вернуться в игру. И в итоге едва не докатились до овертайма. Уфимцы при поддержке трибун висели на воротах Харри Сятери, отыграли один гол и были близки ко второму. Впрочем, два очка гости заслужили: они выглядели целостнее и стабильнее.



«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Расслабляться нельзя: идущий девятым «Адмирал» отстаёт всего на одно очко, да и «Нефтехимик» наверняка постарается зацепиться. Тяжелейшее выездное турне продолжается: «СЮ» позади, осталось сразиться с «Авангардом» и «Ак Барсом».



Омичи проведут первый матч после паузы на Кубок Первого канала, но стоит ли это считать преимуществом — большой вопрос. С одной стороны, вторая гостевая игра за три дня при перелёте из Уфы в Балашиху — это неприятно. С другой, «ястребы» выйдут на лёд после 10-дневного простоя.



Вполне возможен расклад, при котором хозяевам потребуется определённое время на поиск ритма. А с «Сибирью» нужно быть максимально аккуратным: подопечные Николая Заварухина не отличаются высочайшим индивидуальным мастерством, зато караулить ошибки и брать своё организованностью они умеют.



Второй клуб Востока на своём льду, понятное дело, справедливо идёт фаворитом. И всё же П1 за 1.77 смотрится сомнительно: «Авангард» долго не играл, а «Сибирь» набрала хороший ход и определённо не сдастся без борьбы. Пожалуй, лезть в форы тут крайне опасно. Дотянуть до овертайма гостям точно по силам.

Проверим ИТБ 0,5 очка Кирилла Семёнова за 2.10. 25-летний форвард был очень хорош перед паузой, он набирал очки в шести предыдущих матчах из восьми. Также возьмём ТБ 4 шайбы за 1.70. Соперники не добрались до этой планки лишь в одной из пяти последних встреч.

Ставки на матч «Авангард» — «Сибирь»

Гости здорово проявили себя в Уфе и заслуженно одержали победу. Второй клуб Востока на своём льду, понятное дело, справедливо идёт фаворитом. И всё же П1 за 1.77 выглядит сомнительно: «Авангард» долго не играл, а «Сибирь» набрала хороший ход и не сдастся без борьбы. Возьмём ТБ 4 шайбы за 1.70. Соперники не добрались до этой планки лишь в одной из пяти последних встреч.



Ставка №1: ИТБ 0,5 очка Кирилла Семёнова за 2.10.



Ставка №2: ТБ 4 шайбы за 1.70.