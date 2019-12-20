Варламов вытащил шайбу из пустого угла после броска Бьорка. Видео
В Бостоне на стадионе Ти-Ди Гарден проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости проходит овертайм. Основное время завершилось вничью со счётом 2:2.
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов совершил эффектный сейв. После броска Андерса Бьорка россиянин смог вытащить шайбу из пустого угла.
Видео со спасением Варламова можно посмотреть в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне НХЛ Варламов провёл 19 матчей, 16 из которых начинал в стартовом составе. В среднем за один матч россиянин пропускает 2.37 гола.
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