Варламов вытащил шайбу из пустого угла после броска Бьорка. Видео

В Бостоне на стадионе Ти-Ди Гарден проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит овертайм. Основное время завершилось вничью со счётом 2:2.

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов совершил эффектный сейв. После броска Андерса Бьорка россиянин смог вытащить шайбу из пустого угла.

Видео со спасением Варламова можно посмотреть в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне НХЛ Варламов провёл 19 матчей, 16 из которых начинал в стартовом составе. В среднем за один матч россиянин пропускает 2.37 гола.