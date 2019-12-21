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«Даллас» и «Флорида» забросили 11 шайб на двоих. Гурьянов набрал 12-е очко в сезоне

«Даллас» и «Флорида» забросили 11 шайб на двоих. Гурьянов набрал 12-е очко в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут и 48 секунд и отметился голевой передачей.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 из 31 бросков.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил свою 7-ю шайбу в сезоне. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в 32 матчах.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин заменил Бена Бишопа на 28-й минуте встречи после 6 пропущенных шайб. Он отразил 12 из 13 бросков.

2-й бомбардир «Далласа» россиянин Александр Радулов пропускал матч из-за травмы.

«Флорида» одержала 2-ю подряд победу, а «Даллас» проиграл 3 из 5 последних матчей.

«Флорида», набрав 39 очков в 34 матчах, занимает 9-е место в Восточной конференции, а «Даллас» (44) – 3-й на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Юбердо (Барков, Дадонов) – 04:37' (5x4)   1:1 Гурьянов (Перри, Клингберг) – 13:10' (5x5)   2:1 Строльман (Ватрано, Барков) – 14:48' (5x5)   3:1 Трочек (Юбердо, Аккьяри) – 21:21' (5x5)   4:1 Севьюр (Тонинато, Мэтисон) – 22:52'   5:1 Аккьяри (Трочек, Юбердо) – 27:26' (5x5)   6:1 Аккьяри (Трочек, Юбердо) – 27:58' (5x5)   7:1 Аккьяри – 31:25' (бул)   7:2 Сегин (Линделль, Хинц) – 36:38' (5x4)   7:3 Сегин (Павелски) – 47:03' (5x5)   7:4 Бенн (Перри, Хейсканен) – 53:02' (5x5)
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