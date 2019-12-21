«Даллас» и «Флорида» забросили 11 шайб на двоих. Гурьянов набрал 12-е очко в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут и 48 секунд и отметился голевой передачей.
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 из 31 бросков.
Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил свою 7-ю шайбу в сезоне. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в 32 матчах.
Вратарь «Далласа» Антон Худобин заменил Бена Бишопа на 28-й минуте встречи после 6 пропущенных шайб. Он отразил 12 из 13 бросков.
2-й бомбардир «Далласа» россиянин Александр Радулов пропускал матч из-за травмы.
«Флорида» одержала 2-ю подряд победу, а «Даллас» проиграл 3 из 5 последних матчей.
«Флорида», набрав 39 очков в 34 матчах, занимает 9-е место в Восточной конференции, а «Даллас» (44) – 3-й на Западе.
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