«Даллас» и «Флорида» забросили 11 шайб на двоих. Гурьянов набрал 12-е очко в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут и 48 секунд и отметился голевой передачей.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 из 31 бросков.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил свою 7-ю шайбу в сезоне. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в 32 матчах.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин заменил Бена Бишопа на 28-й минуте встречи после 6 пропущенных шайб. Он отразил 12 из 13 бросков.

2-й бомбардир «Далласа» россиянин Александр Радулов пропускал матч из-за травмы.

«Флорида» одержала 2-ю подряд победу, а «Даллас» проиграл 3 из 5 последних матчей.

«Флорида», набрав 39 очков в 34 матчах, занимает 9-е место в Восточной конференции, а «Даллас» (44) – 3-й на Западе.