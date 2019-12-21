Малкин едва не подрался с вратарём «Эдмонтона» Смитом

Любопытный эпизод произошёл в концовке матча между «Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:5). За полторы минуты до финальной сирены при счёте 2:5 нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершал контратаку по правому флангу и столкнулся с голкипером «нефтяников» Майком Смитом.

Расстроенный 37-летний вратарь был очень недоволен тем, что Малкин не сумел избежать с ним контакта, и толкнул россиянина на борт, после чего попытался подраться с Евгением. К игрокам тут же подоспели партнёры и бригада арбитров, которая в итоге разняла участников конфликта, не дав разгореться драке. Малкин отметился в этом матче голевой передачей и шестью бросками в створ, а Смит пропустил 4 шайбы после 25 бросков.