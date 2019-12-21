«Торпедо» прервало серию из пяти поражений, разгромив на выезде «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» принимал в Китае «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу нижегородского клуба. «Автозаводцы» прервали серию из пяти поражений.
В первом периоде на голы Брэндона Ипа и Дениса Осипова гости ответили результативным броском Джордана Шрёдера в большинстве. Во втором игровом отрезке подопечные Дэвида Немировски заметно прибавили и забросили четыре шайбы в ворота «драконов» стараниями Станислава Бочарова, Даниила Ильина, Пола Щехуры и Дениса Баранцева (в большинстве). На 51-й минуте Шрёдер оформил дубль, отличившись в большинстве, а чуть позже седьмую шайбу в ворота хозяев отправил Кирилл Ураков.
23 декабря «Куньлунь» примет на своей площадке хоккеистов «Автомобилиста», а «Торпедо» в этот же день встретится во Владивостоке с «Адмиралом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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