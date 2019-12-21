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«Торпедо» прервало серию из пяти поражений, разгромив на выезде «Куньлунь»

«Торпедо» прервало серию из пяти поражений, разгромив на выезде «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» принимал в Китае «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу нижегородского клуба. «Автозаводцы» прервали серию из пяти поражений.

В первом периоде на голы Брэндона Ипа и Дениса Осипова гости ответили результативным броском Джордана Шрёдера в большинстве. Во втором игровом отрезке подопечные Дэвида Немировски заметно прибавили и забросили четыре шайбы в ворота «драконов» стараниями Станислава Бочарова, Даниила Ильина, Пола Щехуры и Дениса Баранцева (в большинстве). На 51-й минуте Шрёдер оформил дубль, отличившись в большинстве, а чуть позже седьмую шайбу в ворота хозяев отправил Кирилл Ураков.

23 декабря «Куньлунь» примет на своей площадке хоккеистов «Автомобилиста», а «Торпедо» в этот же день встретится во Владивостоке с «Адмиралом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 7
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шрёдер (Ратти) – 04:28' (5x5)   1:1 Ип – 04:53' (5x4)   2:1 Осипов (Вонг, Фу) – 10:39' (5x5)   2:2 Бочаров (Шрёдер, Шенфельд) – 20:42' (5x5)   2:3 Ильин – 20:54' (5x5)   2:4 Щехура – 22:07' (5x5)   2:5 Баранцев (Ильин, Щехура) – 28:17' (5x4)   2:6 Шрёдер (Ратти, Дженовей) – 50:49' (5x4)   2:7 Ураков – 54:10' (5x5)
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