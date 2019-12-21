Буйницкий: «Металлург» не очень хотел меня отпускать, инициатива шла от Воробьёва

Нападающий Дмитрий Буйницкий рассказал, почему покинул магнитогорский «Металлург» и перешёл в «Авангард».



«К сожалению, в «Металлурге» поменялось руководство, тренер. У них другие взгляды на хоккей, на игру. И они не совпадали с теми, что были до этого. Нам – мне и «Металлургу» – оказалось не по пути. По сути, после травмы я не получил шанса себя проявить. Что ж, это бизнес, это нужно понимать. Тем не менее из клуба я ушёл с хорошими воспоминаниями. Мне все нравилось в «Металлурге». По атмосфере, по организации Магнитогорск – это топ.



Каждый день ситуация в отношении меня менялась. Руководители понимали, что я молодой игрок, мне хочется прогрессировать, идти вперёд. Да, травма подкосила, бывает. С новым главным тренером у нас не сложилось и, несмотря на действующий трехлетний контракт, было принято решение расторгнуть соглашение. Я бы даже сказал, что инициатива исходила больше от тренера Ильи Воробьёва, клуб не очень хотел со мной расставаться.



Хочу сказать спасибо «Магнитке», там хорошо отнеслись ко мне во всей этой ситуации, дали спокойно уйти в другой клуб. Спасибо моему агенту, который просто шикарно сработал. Он помог мне устроиться в топ-клуб», — цитирует Буйницкого Tribuna.com.

