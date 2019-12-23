Немировски — о разгроме: очень доволен. «Торпедо» забивало, когда давил соперник

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:0).

«Очень доволен. У ребят игра получилась. Хорошо начали игру, забили сразу очень важный гол. Во втором периоде «Адмирал» начал давить чуть-чуть, в нужный момент надо было забить. Забили и третий доиграли хорошо. Всю игру внимательно играли в обороне и забивали в моменты, когда «Адмирал» давил на нас. У нас ещё последняя игра в Хабаровске, готовимся», — цитирует Немировски пресс-служба приморского клуба.

Команда гостей ударно стартовала, открыв счёт уже на 35-й секунде усилиями нападающего Антона Шенфельда. На 10-й минуте «Торпедо» упрочило преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Тай Рэтти. В середине второго периода гол в актив записал нападающий нижегородской команды Михаил Смолин. На старте третьего периода подопечные Дэвида Немировски забросили две шайбы, авторами которых стали Артём Аляев и оформивший дубль Смолин.