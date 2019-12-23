Светлов — о 0:5: пустоватой была игра. «Адмирал» отреагировал очень больно

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (0:5).
«Прежде всего хотелось бы сказать пару слов болельщикам. Как-то у нас сегодня игра не получилась. Хотели, но соперник поставил нас в такое неудобное положение, провёл очень хорошую и активную игру. С соперником не справились. Что-то у нас сегодня эмоциональности не хватило, чтобы перебороть и довести игру хотя бы до логического конца. Были эпизоды, были всплески. Как будто бы неплохие, но в целом игра была пустоватой и безэмоциональной с нашей стороны.
В чём причина, сейчас будем разбираться. Я уже с командой поговорил, все очень больно отреагировали на сегодняшнюю игру. Не такую хорошую, как мы дома обычно показываем. Поэтому я перед болельщиками сегодня извиняюсь. Бывают такие моменты. Хочется, чтобы их вообще не было. Ребята услышали меня, мы сейчас неплохо пообщались в раздевалке. Я уверен, что следующая игра будет совсем другая. И те эмоции, то желание игры и побед, которые мы все хотим, они будут. Я в этом уверен», — цитирует Светлова пресс-служба приморского клуба.
- 23 декабря 2019
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