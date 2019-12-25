Денисенко — капитан сборной России на МЧМ-2020, ассистенты — Романов и Подколзин

Федерация хоккея России выложила командное фото молодёжной сборной России перед стартом МЧМ-2020. На фото заметны нашивки на форме игроков. Капитаном сборной будет нападающий Григорий Денисенко, ассистентами — защитник Александр Романов и форвард Василий Подколзин.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
Состав сборной России:
вратари Мифтахов Амир («Ак Барс»), Исаев Даниил («Локомотив»), Аскаров Ярослав (СКА);
защитники Романов Александр (ЦСКА), Журавлёв Даниил («Ак Барс»), Мисюль Даниил («Локомотив»), Галенюк Данила (СКА), Замула Егор (CHL), Малышев Антон («Буран»), Пыленков Даниил («Витязь»);
нападающие Денисенко Григорий («Локомотив»), Хованов Александр (CHL), Дорофеев Павел («Металлург»), Марченко Кирилл (СКА), Александров Никита (CHL), Подколзин Василий (СКА), Соколов Егор (CHL), Морозов Иван («СКА-Нева»), Воронков Дмитрий («Ак Барс»), Грошев Максим («Нефтехимик»), Ртищев Никита (ЦСКА), Соркин Максим (ЦСКА), Круглов Илья («Динамо»).
Фото: Официальная группа ФХР в социальной сети «ВКонтакте»
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