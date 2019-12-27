Кожевников: судьи поддавили Россию в матче с Чехией, нужно быть к этому готовыми

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о поражении России от Чехии (3:4) в стартовом матче МЧМ-2020.



«Наша команда играла хорошо, но нужно дорабатывать в определённых моментах. Желание порой било через край, из-за этого наделали много глупостей, пропустили необязательные шайбы. Первый матч, все хотели показать себя. Думаю, что тренерский штаб разберёт все ошибки и укажет на них ребятам. С Канадой, США и Германией будут совсем другие матчи.



Помню, как мы в 1978 году проиграли шведам 3:6 в группе, но в итоге всё равно стали чемпионами мира. Причём тогда в финальный раунд выходило по две команды, а не по четыре, как сейчас. В итоге в финальном раунде мы сперва обыграли канадцев с Уэйном Гретцки в составе, а затем взяли реванш у шведов. Поэтому у российской сборной тоже всё впереди, сейчас нет повода сильно переживать.



Да, судьи нас немножко поддавили, но к этому нужно быть готовыми. Если команда сильная, то она должна справляться с такими моментами. Мы всегда вылезаем из болота, сами создаём себе проблемы, а потом их разгребаем, это наша национальная черта», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями Подопечные Брагина нахватали удалений, а молодой вратарь Аскаров не справился с волнением.