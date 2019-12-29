Брагин: при голе Хованова офсайда не было. Там бы ничего не пропустили

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги выигранного матча с Канадой (6:0) на МЧМ-2020.



«Практически с первой и до последней минуты правильно играли тактически. Это радует. Два-три отрезка были неправильные. Поправили их. Но самое главное, что все поняли, что очень многое решает тактически правильная игра.



Горжусь ли рекордной победой над Канадой? Это групповая игра. Конечно, результат хороший, но самое главное – это качество игры. Нужно улучшать большинство. Сейчас успокоили ребят. Пять минут поблагодарили, порадовались. Готовимся дальше.



Не думаю, что канадцы нас испугались. Нет, мы удачно забили, а в таких играх это имеет очень большое значение. Тем более, когда забивает три-четыре гола, к тебе приходит уверенность. А соперник начинает спешить и действовать неправильно. Самое главное, что очень грамотно сыграли и третий период. Практически ничего не позволили сделать сопернику.



Говорили ли о важности не уступить в стыках? Это хоккей. Он это и подразумевает под собой. Да, говорили, что будет жёсткая игра. Радует, что ни в чём не уступили.



Офсайд при голе Хованова? Не было там ничего. Мы смотрели. Если бы был офсайд, то там ничего бы не пропустили.



Не думаю, что травма Лафренье повлияла на характер матча.



С вратарями будем думать. Может быть, психология забрала много энергии у Аскарова, что там более слабый соперник. Сейчас надо думать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.