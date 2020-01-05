Дудас: с Россией — принципиальное противостояние, будет классная игра

Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал выход в финал молодёжного чемпионата мира 2020 по хоккею и поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией.
Здорово играть за золото, мы все в предвкушении. Нам надо играть так же, как мы играли. Матч с Россией в группе уже в прошлом, мы смотрели много видео. Завтра мы будем готовы.
Матч с Россией — принципиальное противостояние, мы его очень ждём. Будет классная игра», — передаёт слова Дудаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Финальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады состоится завтра, 5 января. Начало встречи — 21:00 мск.
Россияне впервые с 2016 года сыграют в финале молодёжного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах Россия завоевала бронзовые медали, в 2018-м стала пятой. Сборная России не выигрывает золото МЧМ с 2011 года — с тех пор, как в драматичном матче была обыграна команда Канады (5:3).
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