Соколов: сейчас запустили тренд – Соколов, tomorrow. Приятно, всем спасибо за поддержку

Нападающий молодёжной сборной России Егор Соколов прокомментировал выступление команды на молодёжном чемпионате мира. Россияне в финале уступили канадцам со счётом 3:4.
«Конечно, мы все максималисты и все хотим выиграть. Но не думаю, что из-за того, что проиграли в финале, мы должны повесить голову, не смотреть друг другу в лицо и говорить, что жизнь на этом закончилась. Мы вторые, да, все мы максималисты, но серебро – тоже успех.
Понимаю ли, насколько я популярен в России и что мои видео стали вирусными? Я просто оговорился на английском, так получилось. Сейчас запустили тренд – Соколов, tomorrow и так далее. Приятно, что люди обратили на это внимание, но скажу ещё раз – я с гордостью вхожу в сборную России, всем спасибо за поддержку. Это было лучшее время.
Тут, в аэропорту, подходили люди пообщаться, сказали, что я классные интервью даю, посмеяться. Я такой сам по себе, открытый человек, пошутить всегда люблю. Нет такого, что я буду стоять с грустным лицом и давать интервью», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 января 2020
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