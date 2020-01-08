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Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» дома обыграть «Сан-Хосе»

Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» дома обыграть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в начале третьего периода забросил форвард «Блюз» Дэвид Перрон. Вратарь хозяев Джордан Биннингтон отразил 27 бросков из 29. Голами в составе «Сан-Хосе» отметились Тимо Майер и Эрик Карлссон.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 11 минут 31 секунду, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Барбашёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уступил «Бостон Брюинз» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3). Таким образом, «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.

Ещё в одной встрече «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бозак (Стин, Шенн) – 25:39' (5x5)   2:0 Барбашев (Сундквист) – 26:59' (5x5)   2:1 Майер (Карлссон, Гудроу) – 42:14' (5x4)   3:1 Перрон (О'Райлли) – 44:07' (5x5)   3:2 Карлссон – 56:50' (4x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Грызлик) – 01:36' (5x5)   0:2 Хайнен (Грызлик, Койл) – 28:21' (4x5)   1:2 Форсберг (Дюшейн, Йози) – 30:54' (5x4)   1:3 Бержерон (Дебраск, Маршан) – 37:42' (5x5)   1:4 Вагнер (Линдхольм, Крюг) – 42:51' (4x5)   2:4 Гранлунд (Экхольм, Форсберг) – 58:06' (5x4)   2:5 Крейчи – 59:05' (en)   2:6 Койл – 59:27' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кубалик (Боквист, Кейн) – 19:28' (5x5)   1:1 Линдхольм (Ткачук, Броди) – 20:14' (5x5)   1:2 Линдхольм (Ткачук) – 36:01' (5x5)
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