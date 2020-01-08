Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» дома обыграть «Сан-Хосе»

«Сент-Луис Блюз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победную шайбу в начале третьего периода забросил форвард «Блюз» Дэвид Перрон. Вратарь хозяев Джордан Биннингтон отразил 27 бросков из 29. Голами в составе «Сан-Хосе» отметились Тимо Майер и Эрик Карлссон.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 11 минут 31 секунду, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».
Видео гола Барбашёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уступил «Бостон Брюинз» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3). Таким образом, «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.
Ещё в одной встрече «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
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