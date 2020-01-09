«Торонто» проиграл «Виннипегу» в серии буллитов, у Мэттьюса — дубль
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.
Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В овертайме команды также не смогли определить победителя. Решающий буллит реализовал Блейк Уилер. В составе проигравшей команды дублем отличился Остон Мэттьюс. Ещё один гол забил Дмитрий Тимашов.
«Торонто» потерпел второе поражение подряд. «Виннипег» в свою очередь одержал вторую победу кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Виннипег Джетс» встретится с «Бостон Брюинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Уилер, Пионк) – 04:00' (5x5) 1:1 Мэттьюс (Марнер) – 04:56' (5x5) 1:2 Аплтон – 18:00' (4x5) 2:2 Тимашов (Брукс, Капанен) – 26:00' (5x5) 2:3 Шайфли (Коннор, Пулман) – 31:45' (5x5) 3:3 Мэттьюс (Райлли) – 59:46' (6x5) 3:4 Уилер – 65:00' (ПБ)
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