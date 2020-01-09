«Торонто» проиграл «Виннипегу» в серии буллитов, у Мэттьюса — дубль

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В овертайме команды также не смогли определить победителя. Решающий буллит реализовал Блейк Уилер. В составе проигравшей команды дублем отличился Остон Мэттьюс. Ещё один гол забил Дмитрий Тимашов.

«Торонто» потерпел второе поражение подряд. «Виннипег» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Виннипег Джетс» встретится с «Бостон Брюинз».