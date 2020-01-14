Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв забил гол. Ещё по одному голу в составе победителей забили Александер Стин, Тайлер Бозак и Джейден Шварц. Единственную шайбу за «Анахайм» забросил Макс Комтуа.

«Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд. «Анахайм» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Анахайм Дакс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Матчи пройдут 16 и 17 января соответственно.