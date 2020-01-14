Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв забил гол. Ещё по одному голу в составе победителей забили Александер Стин, Тайлер Бозак и Джейден Шварц. Единственную шайбу за «Анахайм» забросил Макс Комтуа.
«Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд. «Анахайм» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Анахайм Дакс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Матчи пройдут 16 и 17 января соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Стин (Бортуццо, Шенн) – 07:53' (5x5) 1:1 Комтуа – 15:23' (5x5) 2:1 Бозак (Макикерн, Томас) – 22:21' (5x5) 3:1 Шварц (Шенн, Пьетранджело) – 29:41' (4x3) 4:1 Барбашев – 50:29' (5x5)
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