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«ОЭРДЖИ Юниор» проиграл московскому «Динамо», уступив по броскам со счётом 10-50

«ОЭРДЖИ Юниор» проиграл московскому «Динамо», уступив по броскам со счётом 10-50
Хоккей / МХЛ 0

Московское «Динамо» одержало победу над «ОЭРДЖИ Юниор» со счётом 7:3 в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. Китайский клуб сделал 10 бросков в створ, соперник — 50. В составе «ОЭРДЖИ» вновь вышли только десять полевых хоккеистов — четыре нападающих и шесть защитников. Большая часть полевых китайских игроков уехала выступать за сборную.

Вчера, 14 января, китайский клуб обыграл «Динамо» (1:0), прервав рекордную серию поражений. Напомним, неудачная серия «ОЭРДЖИ Юниор» насчитывала 46 матчей, что стало антирекордом лиги. До этого в нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб сейчас составляет 61:337.

У китайцев первая победа в МХЛ за 46 игр! Они с трудом набрали состав на матч с «Динамо»
Сыграли в шесть защитников и четырёх нападающих. Почти все китайские хоккеисты две недели назад уехали в сборную.
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