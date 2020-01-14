У китайцев первая победа в МХЛ за 46 игр! Они с трудом набрали состав на матч с «Динамо»

На скамейке запасных «ОЭРДЖИ Юниор» хоть шаром покати. Нет, это не последствия массовой драки или повальных удалений, просто китайский клуб, который создали в этом году для МХЛ, уже две недели играет неполным составом, а именно в 10-12 полевых.

До этого момента единственным поводом писать о дебютанте молодёжки была рекордная серия поражений – в конце декабря «ОЭРДЖИ» повторил антирекорд лиги, который ранее принадлежал «Динамо-Раубичи» — 42 матча подряд без побед и даже без набранных очков. Потом они обновили антирекорд до 46 встреч и пропустили за это время 330 шайб, забив всего 57.

«Тайфун» забросил «ОЭРДЖИ Юниор» 11 шайб. Китайский клуб МХЛ проиграл 46-й матч подряд

Конечно, удивительного тут мало, примерно такая же ситуация была и в прошлом сезоне, когда выступала команда «КРС-Хэйлунцзян». Только в начале сезона она всё-таки нет-нет, да выигрывала раз в пару недель. Правда, закончила чемпионат серией из 29 поражений. Так что свершений и сенсационных взлётов от команды, которая наполовину составлена из этнических 17-18-летних китайцев, а наполовину – из русских и других европейцев, никто не ждал.



По крайней мере, до Нового года у «ОЭРДЖИ» было достаточно игроков, а после половину как выкосило. Оказалось, всех китайцев забрали в молодёжную сборную – в конце января стартует чемпионат мира в группе В второго дивизиона. А для Китая сейчас все турниры стратегически важны – создаются женские, молодёжные и взрослые команды (помимо «Куньлуня» в КХЛ, в ВХЛ выступает уже три китайские команды, ещё одна играет в третьей лиге Чехии), и, конечно, международным турнирам уделяется огромное внимание.



Поэтому 4 января «ОЭРДЖИ» впервые вышел на матч с недокомплектом – всего в 12 полевых и два вратаря. Примечательно, что именно в этой игре китайский клуб был ближе всего к победе – встреча завершилась со счётом 2:1, а решающий гол «Сахалинские Акулы» забили на последних минутах.

«Получается, у нас всего 12 игроков. И только две пятёрки собираем на матчи. А с таким малым количеством хоккеистов приходится играть по два матча подряд, как было недавно в Приморье, когда приезжали на встречу с «Тайфуном». В первом матче надеялись победить, но проиграли с достойным счётом (2:4). А через сутки уже физически чувствовали себя гораздо хуже. И получили разгром 2:11.Очень сложно и неприятно идти без набранных очков. Особенно обидно в тех матчах, когда мы близки к успеху и можем выиграть или хотя бы дойти до овертайма и заработать баллы. Так было в первом матче с «Тайфуном» или недавней игре с «Сахалинскими Акулами». Но нам совсем немного не хватало для успеха, и это очень давит психологически. Хочется наконец-то набрать очки, но пока не получается», — рассказывал «Известиям» нападающий Цзин Ван, который принял участие в Кубке вызова МХЛ.

МХЛ: «ЮЭРДЖИ Юниор» привёз 10 полевых игроков на матч с московским «Динамо»

К отчётной встрече в составе осталось лишь 10 человек, не считая вратарей. Ровно две пятёрки, если не придираться к тому, что шестеро полевых были защитниками. Как в такой ситуации бодаться с крепким московским «Динамо» и набрать первые очки в истории?



В первом периоде «ОЭРДЖИ» ещё был активен – нанёс девять бросков по воротам, а новый вратарь Ростислав Зиновенко, который перешёл в клуб из третьей лиги Беларуси в середине декабря, уверенно отражал все броски. К третьему периоду казалось, что игроки китайской команды едва держаться на ногах, но счёт по-прежнему был 0:0, и когда Егор Брызгалов отправился на скамейку штрафников, «ОЭРДЖИ» забил. Это не был классический розыгрыш большинства, Ярослав Сергиевский забросил после сольного прохода, точным броском под перекладину с неудобной руки.



Но оставалось играть больше девяти минут, и радоваться было рано. Динамовцы, правда, какой-то серьёзной опасности у ворот Зиновенко не создавали, и, что самое странное, даже не пытались поменять вратаря на шестого полевого в концовке, хотя играли в большинстве.



Первую победу за 47 матчей игроки «ОЭРДЖИ» встретили жаркими объятиями. А как иначе, когда у тебя впервые в сезоне появился повод для радости?

Результаты игр «ОЭРДЖИ Юниор» в сезоне МХЛ-2019/2020