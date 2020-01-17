Овечкин — второй игрок в истории с 30 голами в 15 сезонах со старта карьеры в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Овечкин забил 29-й, 30-й и 31-й голы в сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марио Лемье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ.
Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ (15 сезонов) забивает минимум 30 голов за сезон. Овечкин — второй игрок в истории НХЛ с 30 голами в 15 сезонах со старта карьеры. Ранее это удавалось сделать только Майку Гартнеру. Яромир Ягр также выдал серию из 15 сезонов с 30+ шайбами в НХЛ, но серия чеха началась со второго сезона в лиге.
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