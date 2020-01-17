Игрок юниорской сборной России заболел гепатитом перед вылетом на юношеские ОИ

Игрок юниорской сборной России по хоккею Данила Бызов заболел гепатитом перед вылетом на юношеские Олимпийские игры, которые проходят в Лозанне (Швейцария). О болезни Данилы сообщил его брат Илья Бызов, разместив соответствующий пост в социальной сети «ВКонтакте».

«Никогда не думал, что буду просить о помощи, но в наш дом пришла беда, откуда её совсем не ждали, и мы всей семьёй надеемся на вашу поддержку.

Заболел мой родной брат (Бызов Данила Александрович 09.02.2004 ), спортсмен, капитан хоккейной команды «Локомотив-2004». В крови у него был обнаружен вирус гепатита С. Откуда он там взялся, для нас остаётся тайной, скорее всего, после посещения зубного.

Предстоит дорогостоящий курс лечения противоинфекционными препаратами, стоимость которых за одну пачку – 250 тыс. рублей, а их как минимум нужно две. Для нашей семьи, к сожалению, эта сумма в данный момент неподъёмна, а лечение нужно начинать немедленно», — написал Илья Бызов во «ВКонтакте».

Также он прикрепил платёжные реквизиты, по которым можно оказать помощь юному хоккеисту.