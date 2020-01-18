«Вашингтон» отыгрался с 1:4 и победил «Айлендерс», у Овечкина — хет-трик

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:6.
Счёт открыла команда гостей, на 11-й минуте точным броском отметился российский нападающий Александр Овечкин, для которого гол стал 690-м в НХЛ. До конца первого периода «островитяне» сумели отыграться и выйти вперёд, шайбы забросили форварды Брок Нельсон и Кейси Сизикас. В следующие 20 минут хозяева упрочили преимущество, по голу забили нападающий Джордан Эберле и защитник Девон Тэйвз. На старте третьего периода «столичные» сократили разрыв до минимума усилиями Карла Хагелина и оформившего дубль Овечкина. На 55-й минуте форвард Том Уилсон восстановил равновесие в счёте. Вскоре Якуб Врана вывел «столичных» вперёд, в концовке Овечкин оформил хет-трик.
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