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«Вашингтон» отыгрался с 1:4 и победил «Айлендерс», у Овечкина — хет-трик

«Вашингтон» отыгрался с 1:4 и победил «Айлендерс», у Овечкина — хет-трик
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:6.

Счёт открыла команда гостей, на 11-й минуте точным броском отметился российский нападающий Александр Овечкин, для которого гол стал 690-м в НХЛ. До конца первого периода «островитяне» сумели отыграться и выйти вперёд, шайбы забросили форварды Брок Нельсон и Кейси Сизикас. В следующие 20 минут хозяева упрочили преимущество, по голу забили нападающий Джордан Эберле и защитник Девон Тэйвз. На старте третьего периода «столичные» сократили разрыв до минимума усилиями Карла Хагелина и оформившего дубль Овечкина. На 55-й минуте форвард Том Уилсон восстановил равновесие в счёте. Вскоре Якуб Врана вывел «столичных» вперёд, в концовке Овечкин оформил хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Бекстрём) – 10:22' (5x5)   1:1 Нельсон (Бовиллье, Бейли) – 13:11' (5x5)   2:1 Сизикас (Бовиллье, Тэйвз) – 15:49' (5x5)   3:1 Эберле (Барзал, Тэйвз) – 29:31' (5x4)   4:1 Тэйвз (Комаров, Брассар) – 37:25' (5x5)   4:2 Хагелин (Паник, Дженсен) – 42:33' (5x5)   4:3 Овечкин (Карлсон) – 45:18' (5x5)   4:4 Уилсон (Орлов, Карлсон) – 54:32' (5x5)   4:5 Врана – 57:30' (5x5)   4:6 Овечкин (Оши, Орлов) – 59:04' (en)
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