21 января московское «Динамо» поднимет стяг рекордсмена клуба Дорофеева под своды арены

21 января под своды домашней арены московского «Динамо» будет поднят стяг единственного в истории клуба пятикратного чемпиона страны Игоря Дорофеева, сообщает пресс-служба бело-голубых. Церемония поднятия стяга состоится перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».



«Руководство клуба совместно с ветеранами ХК «Динамо» и по настоятельной просьбе наших болельщиков приняло решение увековечить имя Игоря Дорофеева под сводами нашей арены. Московское «Динамо» богато не только на легендарных, но и на уникальных хоккеистов. Игорь Витальевич — единственный, который пять раз становился чемпионом в составе «Динамо».



Неоднократно говорил и повторю, что верность клубу — это то, чего в наше время стало не хватать. Хоккеисты бегут в поисках больших контрактов, забывая, где они росли и стали настоящими профессионалами. 11 лет в клубе, пять чемпионских титулов, множество наград и рекордов в составе нашей команды — всё это заслуги великолепного мастера, большого профессионала, который 21 января официально войдёт в зал хоккейной славы московского «Динамо», — сказал «Чемпионату» генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков.



Дорофеев является рекордсменом «Динамо» по количеству чемпионских титулов. В составе бело-голубых он пять раз становился чемпионом страны (1990, 1991, 1992, 1993, 1995). В 1996 году Дорофеев также стал обладателем Кубка МХЛ.