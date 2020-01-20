Бенгтссон: в карьере были неприятные травмы, но эта оказалась намного тяжелее, чем я думал

Защитник СКА Лукас Бенгтссон рассказал о самочувствии после травмы, которую он получил в матче КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
«Сейчас чувствую себя хорошо. Приятно вернуться на лёд. Да, я был ужасно расстроен, когда получил травму в Магнитогорске, но организация и одноклубники помогли мне в этот сложный период. В моей карьере были неприятные травмы, но это повреждение оказалось намного тяжелее, чем я думал.
Потребовалась сложная операция, которую надо было провести как можно скорее. Всё прошло очень хорошо. Далее пошёл процесс восстановления. Во время нагрузок я чувствовал боль в руке, но мне нужно было через это пройти, чтобы вернуться в состав как можно быстрее», — приводит слова Бенгтссона пресс-служба СКА.
Из-за травмы шведский защитник пропустил половину сезона. Дебютную шайбу за питерский клуб он забросил в матче с «Северсталью» (4:3 ОТ).
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