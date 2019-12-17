Бенгтссон: меня классно поддерживали после травмы. Счастлив, что вернулся

Защитник СКА Лукас Бенгтссон подвёл итоги выигранного матча с «Северсталью» (4:3 ОТ).
«Счастлив, что вернулся, я очень долго отсутствовал. Конечно, счастлив, что забросил в такой важный момент, сравнял счёт. Камбэк очень важен. Вы могли видеть по моему выражению лица все эмоции, которые я в этот момент испытывал. Огромное спасибо команде за поддержку, она помогла мне вернуться и сыграть.
Очень классно меня поддерживали в течение всего того периода, что я не мог играть. Когда я получил травму, мне сразу же сделали операцию, потом был небольшой курс восстановления, потом усиленно занимался индивидуально с тренером по физподготовке. Потом вышел на лёд, занимался так же индивидуально. Потихоньку меня подводили к играм, ребята поддерживали всё это время. Сегодня я не сразу вкатился, но к третьему периоду почувствовал себя совсем хорошо.
Не было тактики позволить «Северстали» повести — 3:0, а потом совершить камбэк. Первые два периода мы слишком увлекались индивидуальной игрой, не удавалось действовать сообща. В третьем периоде удалось это переломить, мы действовали как единый организм, хорошо пасовали друг другу, вместе раскатывались, и это принесло успех. В этой лиге, чтобы побеждать, нужно действовать сообща, единым кулаком. Нам нужно продолжать так же действовать и в дальнейшем.
Мой гол? Я буду и в дальнейшем стараться точно попадать по воротам, щёлкать, когда есть возможность. Конечно, мне вряд ли когда-то удастся порвать сетку, всё-таки это у Херсли один из самых мощных бросков в мире. Я работаю над броском, последнее время с этим были проблемы из-за травмы, но когда есть возможность, надо этот навык применять.
Я смотрел хайлайты матча Россия — Финляндия. Большая честь для любого хоккеиста принимать участие в матчах такого масштаба. Предвкушаю этот матч, надеюсь, зрители придут. Мы каждую игру играем на победу, а ЦСКА — особенный соперник. В этом матче всё сошлось: и масштаб, и место проведения, и соперник. Надеюсь, будет хорошая игра», — передаёт слова Бенгтссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 17 декабря 2019
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