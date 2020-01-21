Источник: «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации издания, нижнекамский клуб решил расторгнуть контракт с игроком после инцидента, произошедшего пару дней назад.

Позавчера, 19 января, в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув свой автомобиль, скрылся с места аварии. Инцидент попал в объектив видеорегистратора на одной из машин.

Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. По информации издания, иномарка принадлежит Захарчуку. Сам Захарчук не стал комментировать случившееся, не подтвердив, но и не опровергнув информацию. Директор хоккейного клуба Игорь Ларионов на просьбу прокомментировать случившееся сообщил, что комментарии будут позднее.