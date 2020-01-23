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Московское «Динамо» прервало неудачную серию, одолев «Витязь»

Московское «Динамо» прервало неудачную серию, одолев «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на домашнем стадионе одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подольским «Витязем» со счётом 3:1. Бело-голубые прервали неудачную серию из трёх поражений.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв открыл счёт, гол засчитали после видеопросмотра. Подопечным Михаила Кравеца удалось отыграться на старте третьего периода, удачный бросок исполнил нападающий Куинтон Хауден. На 57-й минуте московский клуб вновь вышел вперёд, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку во встрече поставил форвард «Динамо» Микс Индрашис броском в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Шипачёв (Алексеев, Хиетанен) – 24:15' (5x4)   1:1 Хауден (Шинкевич, Ларичев) – 42:00' (5x5)   2:1 Чайковски – 56:23' (5x5)   3:1 Индрашис (Шипачёв) – 59:35' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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