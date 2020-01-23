Московское «Динамо» прервало неудачную серию, одолев «Витязь»

Московское «Динамо» на домашнем стадионе одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подольским «Витязем» со счётом 3:1. Бело-голубые прервали неудачную серию из трёх поражений.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв открыл счёт, гол засчитали после видеопросмотра. Подопечным Михаила Кравеца удалось отыграться на старте третьего периода, удачный бросок исполнил нападающий Куинтон Хауден. На 57-й минуте московский клуб вновь вышел вперёд, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку во встрече поставил форвард «Динамо» Микс Индрашис броском в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.