Московское «Динамо» прервало неудачную серию, одолев «Витязь»

Московское «Динамо» на домашнем стадионе одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подольским «Витязем» со счётом 3:1. Бело-голубые прервали неудачную серию из трёх поражений.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв открыл счёт, гол засчитали после видеопросмотра. Подопечным Михаила Кравеца удалось отыграться на старте третьего периода, удачный бросок исполнил нападающий Куинтон Хауден. На 57-й минуте московский клуб вновь вышел вперёд, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку во встрече поставил форвард «Динамо» Микс Индрашис броском в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 23 января 2020
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:07
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:38
-
21:20
-
21:09
-
21:07
-
20:52
-
20:42
-
20:05
-
19:38
-
19:04
-
19:01
-
18:50
-
18:41
-
18:24
-
18:00
-
17:46
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:45
-
16:23